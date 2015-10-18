Михайлович: «Провели качественную игру»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче восьмого тура Серии А против «Торино» (1:1).

«Провели качественную игру, но после забитого гола остановились. У меня такое чувство, что мы начинаем нервничать, когда ведем в счете. И только после того, как Базелли сравнял счет, мы проснулись. Это говорит о проблемах с психологией и волнении. После каждой игры я вынужден повторять одно и то же. Считаю, что мы сегодня потеряли два очка», - говорит Михайлович.