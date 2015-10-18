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    Михайлович: «Провели качественную игру»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче восьмого тура Серии А против «Торино» (1:1).

    «Провели качественную игру, но после забитого гола остановились. У меня такое чувство, что мы начинаем нервничать, когда ведем в счете. И только после того, как Базелли сравнял счет, мы проснулись. Это говорит о проблемах с психологией и волнении. После каждой игры я вынужден повторять одно и то же. Считаю, что мы сегодня потеряли два очка», - говорит Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    18.10.2015 01:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      расулик 18 октября 2015, 01:19

      такое чувство что в команде играют одни трусы,еще и в зону лч хотят попасть с такой игрой

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