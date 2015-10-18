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    Примера. «Валенсия» разгромила «Малагу», «Бетис» проиграл «Эспаньолу

    В матче восьмого тура Примеры «Валенсия» расправилась с «Малагой», забив три безответных мяча. Один из них провел Шарлес в свои ворота, два других на счету Гомеса и Парехо.

    Еще одна встреча тура принесла «Эспаньолу» победу на «Бетисом» со счетом 1:3. У победителей отличились Роко, Кайседо и Санчес, а за «Бетис» забил Реннелла.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Валенсия – Малага – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шарлес (в свои ворота), 19; 2:0 – Гомес, 33; 3:0 – Парехо (с пенальти), 89.

    Бетис – Эспаньол – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роко, 4; 0:2 – Кайседо, 51; 0:3 – Санчес, 55; 1:3 – Реннелла, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 01:01
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