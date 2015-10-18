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    Энрике сравнил «Райо Вальекано» с «Баварией»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу в матче восьмого тура Примеры против «Райо Вальекано» (5:2).

    «Сложная игра, как и всегда с «Райо». Снова мы упустили много моментов. Отличный первый тайм, очень плохой второй. Нужно быть более эффективными, но тренировки тут не помогут. Если игрок получит десять таких же возможностей на тренировке, то девять из них реализует», - говорит Энрике.

    Также специалист охарактеризовал игру Неймара, сделавшего в этом матче покер.

    «Описать игру Неймара одним словом? Впечатляюще».

    Кроме того, Энрике высказался о таком компоненте игры, как владение мячом.

    «Вы знаете, таким командам, как «Райо», «Сельта» или «Бавария» можно уступить во владении мячом, но главное все равно результат».

    Источник: Twitter

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    18.10.2015 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 18 октября 2015, 07:04

      Нынешний бавария тебя разорвёт

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