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    Примера. «Барселона» сокрушила «Райо Вальекано», Неймар сделал покер

    В матче восьмого тура Примеры «Барселона» воплотила свое превосходство над «Райо Вальекано» в пять забитых мячей. Четыре из них на счету Неймара (два с пенальти), еще один забил Суарес. "Райо" ограничился двумя взятиями ворот: отличились Герра и Санчес.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Барселона – Райо Вальекано – 5:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Герра, 15; 1:1 – Неймар (с пенальти), 22; 2:1 – Неймар (с пенальти), 32; 3:1 – Неймар, 69; 4:1 – Неймар, 70; 5:1 – Суарес, 77; 5:2 - Санчес, 82

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 23:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 19 октября 2015, 11:01

      Линию защиты надо перестраивать, менять(((

      0
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      Рейтинг: +15

      salford 18 октября 2015, 09:32

      согласен. пике и алвса надо было в этом году продавать. нужно покупать сильных защитников а не распиаренного погбу. нужны защитники уровня хуммелься оттаменди рамоса.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 октября 2015, 05:05

      Ребята срочно продавайте Месси! Неймар молод, силен через год он рвать будет всё и всех, а Месси пока в цене в Сити или ПСЖ

      -1
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 18 октября 2015, 00:34

      Защита у Барсы, проходной двор! Если не наведут порядок в кратчайшие сроки, то в игре с Реалом это может дорого обойтись. Пике вообще разучился играть. Молодёжь явно сырая.

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