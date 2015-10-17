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    Лига 1. «Лилль» и «Генгам» разошлись миром и другие результаты

    В матче десятого тура Лиги 1 «Лилль» сыграл вничью с «Генгамом». На гол Буфала хозяева ответили мячом в исполнении Бриана.

    В других встречах тура «Нант» разгромил «Труа», «Реймс» уступил «Кану», «Сент-Этьен» уверенно переиграл «Гезелек», «Тулуза» дома проиграла «Анжеру».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Генгам – Лилль – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Буфал, 30; 1:1 – Бриан, 34.

    Нант – Труа – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ронье, 41; 2:0 – Сабали, 51; 3:0 – Бамму, 62.

    Реймс – Кан – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фере, 74.

    Сент-Этьен – Газелек – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берич, 20; 2:0 – Монне-Паке, 70.

    Тулуза – Анжер – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Трехо, 1:1 – Ндойе, 27; 1:2 – Камара, 34.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 22:51
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