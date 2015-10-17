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    Ловчев: «Зенит» рассчитывает на Халка, судей и покупку новых игроков»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре ЦСКА и "Зенита".

    "ЦСКА, в отличие от своего главного конкурента, не жирует ни в чем. Понимает, что у них и с народом проблема, и много с чем еще. Выпадет кто-то один – уже головоломка. В прошлом году команда осталась без золота, что тоже мотивирует сейчас. От тренера опять же идет только позитивный настрой. Неслучайно в последних матчах армейцы натуральным образом вырывали результат – во вторых таймах, в концовках. А это возможно только тогда, когда есть костяк и есть команда", - говорит Ловчев.

    "Зенит", по мнению бывшего игрока "Спартака", чересчур расслаблен.

    "Зениту" не хватает сплоченности и характера. Нынешнее поведение главного тренера и руководства расслабляет. Команде обязательно должно быть тяжело. Тарасов в свое время в хоккее сам искусственно находил эту тяжесть. Команда приезжала на сборы в Сочи готовиться к сезону, и он селил ее на 12-й этаж, запрещая пользоваться лифтом. Находил сложности. А здесь, у "Зенита", все легко и свободненько. Если что – авось, Халк забьет. Или судья свистнет. Или игрока нового купим".

    Также Ловчев отметил самоотдачу игроков ЦСКА и нехватку этого качества у футболистов "Зенита".

    "ЦСКА по качеству футболистов стоит ниже "Зенита", но играет на пределе своих возможностей. Никто не выпадает на поле. А питерцы – с ними не поймешь, как они могут сыграть. Смотришь и точно знаешь, что армейцы будут бороться на полную. В худшем случае соперник может их переиграть. А "Зенит" сам может себя переиграть".

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 22:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 октября 2015, 16:55

      хорошая статья.что же остаётся пожелать зениту найти такого тренера как в ЦСКА, а ЦСКА найти такие средства для покупки Халка =))))

      0
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 18 октября 2015, 16:24

      Комментарий - ни в бровь,а в глаз! Браво Евгений!!!

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 18 октября 2015, 15:51

      Всё правильно. Зенит потерял сплочённость.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2015, 09:16

      Ловчев молодец. Справедливо всё написал, я даже не ожидал.

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 18 октября 2015, 04:30

      Толково

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 октября 2015, 00:57

      Высказал очевидное,как бы не было это прискорбно

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 17 октября 2015, 23:36

      Уровень экспертности Ловчева после подобной справедливой оценки повысился еще на десяток пунктов

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2015, 23:26

      На судей и не без оснований могут полагаться лишь кони, поскольку плотно с оными работают.

      -3
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 17 октября 2015, 23:19

      а то.великий ведь провидец.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 октября 2015, 23:19

      Все по делу. Полностью согласен.

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