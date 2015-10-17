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    Ярмоленко: «Ничего я не кидал»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал эпизод, который произошел после матча динамовцев против «Шахтера» (0:3). Напомним, Ярмоленко выбросил футболку Тараса Степаненко. Сам игрок все отрицает.

    "Ничего я не кидал – я положил футболку, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, а возвращаясь, на эмоциях забыл ее просто-напросто. Журналисты любят раздувать из мухи слона, но я ничего не кидал и не собираюсь, потому что знаю, что это некрасиво. Проигрывать тоже надо уметь. Я думаю, Тарас не обидится. Я ему позвоню и поговорю с ним, чтобы он не думал, что я некрасиво поступил", - объяснил Ярмоленко.

    Источник: iSport.ua

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    17.10.2015 22:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 октября 2015, 22:53

      не спортивный жест(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      Ddjjn 17 октября 2015, 22:16

      Что за отмаска

      1
      Ответить
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