Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Халк: «В России сложно играть из-за плохих судей»

    Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2). Футболист выразил недовольство работой судей.

    «Первый пропущенный мяч серьезно изменил ситуацию и обескуражил нашу команду. Два забитых в ответ мяча выравняли положение и направили матч в нужное для «Зенита» русло. Но когда «Кубань» забивала второй гол, была очевидна игра рукой футболиста "Кубани". К тому же в ворота «Кубани» должен был быть назначен пенальти - не знаю, куда судья смотрел. Очень сложно играть в России из-за того, что арбитры низкоквалифицированные», - говорит Халк.

    По мнению бразильца, судейство было на низком уровне.

    «Это была некрасивая игра. Это был очень низкий уровень, и я не знаю, почему арбитры так судят. Я не знаю, почему так происходит».

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 18 октября 2015, 23:03

      Стань судьей и мешай сам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 октября 2015, 01:01

      Плохому танцору яйца мешают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz > Бомбардиръ 18 октября 2015, 09:11

      опередил меня))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 октября 2015, 00:57

      Ага,судьи во всем виноваты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 18 октября 2015, 00:48

      Так говорит как будто он приехал В Россию в футбол играть. Получай деньги и не к.изди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 17 октября 2015, 23:31

      Кучу моментов про. рали а виноват судья, ну и Гинер конеш:-)))!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 17 октября 2015, 23:28

      в яблочко)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2015, 23:23

      Судейка подыгрывал вовсе не Кубани, а ЦСКА.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 17 октября 2015, 23:15

      проплатили бы бабла как кони делают.и нет проблем))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > kostjan 58 17 октября 2015, 23:38

      По себе судите, товарисч?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 > Майор Дзагоев 17 октября 2015, 23:45

      по вашей команде любезный))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 17 октября 2015, 23:02

      Странно))) - во первых сколько свистков было в пользу Зенита, ну а во вторых после каждого свистка не в ползу Зенита Халк налетал на судью и подолгу, что то ему доказывал или рассказывал или учил))) как судить.))) Если бы Кубанцы столько разговаривали с Еськовым - точно договорились бы до удаления.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      CSKA Dzagoev 17 октября 2015, 22:21

      Халк жжот)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11