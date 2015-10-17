Моуринью: «Мы не лучшие в стране, сезон завершим в пятерке или шестерке»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче девятого тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

«Мы не лучшая в стране команда, но мы команда с очень хорошим тренером и очень хорошими игроками. Эта игра должна придать нам уверенности – без уверенности теряется качество игры. Мы говорили об этом, и сегодня сыграли очень дисциплинированно в отношении тактики, особенно в защите. Мы сыграли очень сильно», - говорит Моуринью.

Также португалец поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона.

«Вылететь мы не боимся. Мы знаем, что сезон завершим в пятерке или шестерке сильнейших. Но сейчас мы не там, и нам были нужны три очка. Мы целиком заслужили победу».