Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Мы не лучшие в стране, сезон завершим в пятерке или шестерке»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче девятого тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

    «Мы не лучшая в стране команда, но мы команда с очень хорошим тренером и очень хорошими игроками. Эта игра должна придать нам уверенности – без уверенности теряется качество игры. Мы говорили об этом, и сегодня сыграли очень дисциплинированно в отношении тактики, особенно в защите. Мы сыграли очень сильно», - говорит Моуринью.

    Также португалец поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона.

    «Вылететь мы не боимся. Мы знаем, что сезон завершим в пятерке или шестерке сильнейших. Но сейчас мы не там, и нам были нужны три очка. Мы целиком заслужили победу».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 октября 2015, 11:23

      смотрел я это "очень сильно" , опять чистый лак и виллиан все сделали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 17 октября 2015, 22:04

      Моур страхуется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 октября 2015, 21:31

      Я такой классный,что сам в шоке!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11