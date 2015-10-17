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    Бенитес: «Криштиану должен был гнать команду вперед»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал победу в матче восьмого тура Примеры против «Леванте» (3:0).

    «Сегодня Хесе сделал то, чего мы от него и ожидаем. Он должен играть так все время. Криштиану должен был взять на себя ответственность в атаке и гнать команду вперед – именно это он и сделал», - говорит Бенитес.

    Также наставник рассказал о состоянии Карима Бензема.

    «Пока еще неизвестно, восстановится ли он к игре с «ПСЖ», но сам он сказал, что чувствует себя отлично. Посмотрим. Сейчас мы много забиваем, мало пропускаем и создаем моменты. Мы на верном пути».

    Источник: Twitter

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    17.10.2015 20:13
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