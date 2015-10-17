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    Кобелев: «Концовка получилась интересной»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Амкара».

    «Концовка получилась интересной. Когда контролировали мяч и держали его внизу, получалась игра, а когда стали конкурировать с «Амкаром» в верховом футболе, то у соперника было преимущество. Ничья – закономерный результат», - говорит Кобелев.

    Наставник похвалил своих подопечных за настойчивость.

    «У нас хромает последний пас и удар. Надо отдать должное ребятам, они не сложили руки после пропущенного гола, прибавили и смогли заработать пенальти. Всем сейчас тяжело, почти каждый матч новая линия обороны. Три игрока были не на своих местах».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2015 19:37
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