Кобелев: «Концовка получилась интересной»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал ничью в матче 12-го тура РФПЛ против «Амкара».

«Концовка получилась интересной. Когда контролировали мяч и держали его внизу, получалась игра, а когда стали конкурировать с «Амкаром» в верховом футболе, то у соперника было преимущество. Ничья – закономерный результат», - говорит Кобелев.

Наставник похвалил своих подопечных за настойчивость.

«У нас хромает последний пас и удар. Надо отдать должное ребятам, они не сложили руки после пропущенного гола, прибавили и смогли заработать пенальти. Всем сейчас тяжело, почти каждый матч новая линия обороны. Три игрока были не на своих местах».