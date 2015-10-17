Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бундеслига. «Бавария» бьет рекорд, «Шальке» и «Вольфсбург» одерживают свои победы

    Закончился ряд матчей 9 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" одержала девятую победу к ряду на старте, побив рекорд чемпионата. Жертвой мюнхенцев в этот раз стал бременский "Вердер", который действующие чемпионы минимально обыграли в гостях. Автором решающего мяча стал Томас Мюллер.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

    Шальке – Герта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хеведес, 27; 1:1 - Калу, 73; 2:1 - Майер, 90.

    Вольфсбург – Хоффенхайм – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Крузе, 1; 2:0 - Дост, 7; 2:1 - Тольян, 29; 2:2 - Шмид, 54; 3:2 - Крузе, 62; 4:2 - Крузе, 83.

    Гамбург – Байер – 0:0 (0:0)

    Аугсбург – Дармштадт – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вагнер, 7; 0:2 - Нимайер, 29.

    Вердер – Бавария – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 23.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      SmilingDevil 18 октября 2015, 06:05

      Ждём Лч, в этом сезоне пахнет тремблом, надеюсь на отличные матчи с Реалом или Барсой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 17 октября 2015, 20:58

      Кряду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 17 октября 2015, 19:05

      как же интересно кто будет чемпионом германии? прям самый не предсказуемый чемпионат

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11