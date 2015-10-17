Бундеслига. «Бавария» бьет рекорд, «Шальке» и «Вольфсбург» одерживают свои победы

Закончился ряд матчей 9 тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" одержала девятую победу к ряду на старте, побив рекорд чемпионата. Жертвой мюнхенцев в этот раз стал бременский "Вердер", который действующие чемпионы минимально обыграли в гостях. Автором решающего мяча стал Томас Мюллер.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

Шальке – Герта – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хеведес, 27; 1:1 - Калу, 73; 2:1 - Майер, 90.

Вольфсбург – Хоффенхайм – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Крузе, 1; 2:0 - Дост, 7; 2:1 - Тольян, 29; 2:2 - Шмид, 54; 3:2 - Крузе, 62; 4:2 - Крузе, 83.

Гамбург – Байер – 0:0 (0:0)

Аугсбург – Дармштадт – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вагнер, 7; 0:2 - Нимайер, 29.

Вердер – Бавария – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 23.

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