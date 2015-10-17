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    Ерохин: «Мы как минимум могли сыграть с ЦСКА вничью»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин выразил мнение, что его команда в матче 12 тура чемпионата России против ЦСКА могла увезти из Москвы ничью. Матч закончился победой армейцев со счетом (3:2).

    «Запоминается результат, а мы проиграли, поэтому эту игру нам в актив тяжело занести. Мы проведем работу над ошибками, потому что очень много пропустили. По тому, как складывался матч, мы, как минимум, могли увезти ничью, но, к сожалению, не получилось. Во время матча у нас было много невынужденных ошибок, поэтому трудно сказать, что игра "Урала" понравилась, хотя выглядели достойно. ЦСКА всегда играет на высоком уровне, поэтому говорить, что ЦСКА чем-то удивил, тяжело.

    Про судей я говорить особо не хочу. Есть те, кто ставят оценки, а мы позже на них посмотрим», - отметил Ерохин.

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2015 18:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 17 октября 2015, 23:40

      Судьи конеш судьи , кто ешо. Ну не смешные ли ети уралы:-))))

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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 17 октября 2015, 23:32

      ну до чего же наивен)))

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