Ерохин: «Мы как минимум могли сыграть с ЦСКА вничью»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин выразил мнение, что его команда в матче 12 тура чемпионата России против ЦСКА могла увезти из Москвы ничью. Матч закончился победой армейцев со счетом (3:2).

«Запоминается результат, а мы проиграли, поэтому эту игру нам в актив тяжело занести. Мы проведем работу над ошибками, потому что очень много пропустили. По тому, как складывался матч, мы, как минимум, могли увезти ничью, но, к сожалению, не получилось. Во время матча у нас было много невынужденных ошибок, поэтому трудно сказать, что игра "Урала" понравилась, хотя выглядели достойно. ЦСКА всегда играет на высоком уровне, поэтому говорить, что ЦСКА чем-то удивил, тяжело.

Про судей я говорить особо не хочу. Есть те, кто ставят оценки, а мы позже на них посмотрим», - отметил Ерохин.