Президент «Урала»: «Не хочу говорить про судей»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своими впечатлениями от матча 12 тура чемпионата России против ЦСКА (2:3).

«Мы сегодня очень старались, хотели достойно противостоять ЦСКА. Лестно слышать, что мы показали достойную игру. Хотя мы с «армейцами» частенько неплохо играем: и (3:4) дома проигрывали и (2:2) сыграли в первом нашем сезоне в РФПЛ. С ЦСКА получаются красивые матчи, зрителям всегда интересно. Тренерам, наверное, не очень интересно, а вот зрители в восторге. Но, несмотря на то, что мы показали достойную игру, сказался класс ЦСКА. Но «Урал» сегодня дал бой лидеру нашего чемпионата. Ребята молодцы.

Не хочу говорить про судей, но вы же и сами, наверное, все видели. Ну так и делайте выводы», - сказал Иванов.