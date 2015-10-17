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    Тошич: «Видно, что у «МЮ» есть какие-то проблемы»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич оценил игру своего партнера по команде хавбека Кирилла Панченко в победном матче 12 тура чемпионата России против «Урала» (3:2) и поделился своими мыслями о предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Панченко в последнее время играет хорошо. Сегодня получил шанс, забил, отдал хорошую передачу. Поэтому надеемся, что он продолжит в том же духе.

    "МЮ" играет так: один матч проиграл, после этого одну игру выиграл, до этого одну игру выиграл. Это квалифицированная команда, очень хорошая, но видно, что у соперника есть какие-то проблемы. Тренер расскажет нам как действовать», - сказал Тошич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2015 17:18
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