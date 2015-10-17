Скрипченко: «Счет позволял рассчитывать на спасение»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко поделился своим мнением о поражении от московского ЦСКА в матче 12 тура чемпионата России (2:3).

«Первый быстрый гол никак не повлиял на результат. Наоборот этот гол раскрепостил ребят. Играли в тот футбол, в который планировали. Обе команды понравились. Конечно, нежелательную ошибку допустили, когда пропустили второй гол. В целом игра понравилась. Ребята выдержали план, но не хватило исполнительского мастерства. Ерохин мог забить гол.

В перерыве мы сделали поправки. Счет позволял надеяться на спасение. Третий гол немного нас надломил. Но затем мы забили и при счете (3:2) могли также рассчитывать на спасение», - сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».