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    Молодежное первенство. «Анжи» уничтожил «Краснодар», «Спартак» уступил «Локомотиву»

    В 12 туре молодежного первенства завершилось четыре матча. «Анжи» на своем поле крупно обыграл «Краснодар», «Спартак» в московском дерби минимально уступил «Локомотиву».

    Первенство России среди молодежных команд. 12-й тур

    "Рубин" (мол.) (Казань) – "Уфа" (мол.) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Блинников, 12; 1:1 – Салахетдинов, 50; 2:1 – Салахетдинов, 80.

    "Анжи" (мол.) (Махачкала) - "Краснодар" (мол.) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 - Дибиргаджиев, 2; 2:0 - Дибиргаджиев, 3; 3:0 - Кузьмин, 45; 4:0 - Агабалаев, 55; 5:0 - Джамалутдинов, 57; 6:0 – Сангаджиев, 80.

    "Спартак" (мол.) (Москва) – "Локомотив" (мол.) (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Смирнов, 2.

    "Крылья Советов" (мол.) (Самара) - "Терек" (мол.) (Грозный) - 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Айссан, 2; 1:1 – Кацаев, 17; 2:1 – Визнович, 80 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 16:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 17 октября 2015, 18:29

      Это точно брат

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      Рейтинг: +11

      Yusuf13 17 октября 2015, 16:22

      Хоть молодежь радует

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