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    Зе Луиш: «С борщом пока предпочитаю не рисковать»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о том, как проходит его адаптация в России.

    - Продвигаетесь ли в изучении русского языка?

    - Немного тяжело учить, знаю только базовые слова.

    - У иностранцев «Спартака» любимое русское слово…

    - Братуха? Знаю-знаю. Мне сразу перевели, что оно значит.

    - Ромуло рассказывал, что на первых порах ему приходилось с вашим водителем говорить...

    - Да, была проблема с коммуникацией. Мой водитель прекрасный человек, пять звезд! Но не говорит по-английски. Так что мы только жестами обмениваемся. А если нужно что-то попросить его сделать, звоню Ромуло.

    - Вы говорили, что боитесь пробовать супы. До сих пор не брали фирменный борщ в Тарасовке?

    - Пробовал только итальянские, да овощные, как в Европе. С борщом пока предпочитаю не рисковать.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 октября 2015, 17:30

      Желудки у них очень нежные... Рисковать не нужно. Ведь тут в борще сало подраженное! Мням... Впрочем, под рюмочку водочки даже язвенники кушают. И ничего не болит! Водочка очень помогает пищеварению! Но только в меру... Одна или две рюмочки... Не больше!

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