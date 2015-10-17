Зе Луиш: «С борщом пока предпочитаю не рисковать»

Желудки у них очень нежные... Рисковать не нужно. Ведь тут в борще сало подраженное! Мням... Впрочем, под рюмочку водочки даже язвенники кушают. И ничего не болит! Водочка очень помогает пищеварению! Но только в меру... Одна или две рюмочки... Не больше!
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о том, как проходит его адаптация в России.
- Продвигаетесь ли в изучении русского языка?
- Немного тяжело учить, знаю только базовые слова.
- У иностранцев «Спартака» любимое русское слово…
- Братуха? Знаю-знаю. Мне сразу перевели, что оно значит.
- Ромуло рассказывал, что на первых порах ему приходилось с вашим водителем говорить...
- Да, была проблема с коммуникацией. Мой водитель прекрасный человек, пять звезд! Но не говорит по-английски. Так что мы только жестами обмениваемся. А если нужно что-то попросить его сделать, звоню Ромуло.
- Вы говорили, что боитесь пробовать супы. До сих пор не брали фирменный борщ в Тарасовке?
- Пробовал только итальянские, да овощные, как в Европе. С борщом пока предпочитаю не рисковать.