Газизов: «Не вижу угрозы дисквалификации Зинченко»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что не видит угрозы дисквалификации полузащитника команды Александра Зинченко, которую требуют представители донецкого «Шахтера».

«Я не вижу угрозы дисквалификации. Думаю, что разговор идет только о компенсации. Мы занимаемся этим уже около года. Занимаемся вместе с «Шахтером». То, что Донецк видит здесь угрозу дисквалификации. Ну, можно и не такое говорить.

Люди уехали с Украины, Саша был несовершеннолетний. Они приехали в Россию, игрок был никому не нужный, мы заключили с ним контракт. Мы поступили этично, вышли на «Шахтер», спросили есть ли у них какие-то вопросы. Мы готовы были заплатить компенсацию, даже большую, чем она должна была быть. «Шахтер» был против. Они ничего не хотели слушать. Разговаривали только с позиции силы.

У них там есть какие-то свои расклады. Сегодня мальчик, который в то время был неизвестным и никому не нужным, заигран за основную сборную. Он – ведущий игрок молодежной сборной своей страны и, наверное, один из лучших молодых игроков в Европе. Наверное, кому-то обидно. Наверное, кого-то что-то гложет. Но мы должны быть профессионалами, действовать в правовой плоскости. Рабов нет ни у кого. Игрок – это в первую очередь человек. Да, он выполняет какие-то контрактные обязательства, но есть житейские вещи, которые тоже надо учитывать», - сказал Газизов.