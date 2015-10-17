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    Сиригу задумывается о возвращении в Серию А

    Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Италии. 28-летний итальянец потерял статус основного стража ворот в парижском клубе и боится, что это может стоить ему места в составе национальной сборной.

    Как сообщает источник, наиболее удобным вариантом решения проблемы для Сиригу будет возвращение в Серию А в ближайшее зимнее трансферное окно. Напомним, ранее вратарь выступал в итальянской высшей лиге в составе «Палермо». Этим летом сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Рома».

    Источник: Football Italia

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    17.10.2015 14:38
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