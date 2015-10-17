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    Скрипченко: «У ЦСКА есть некоторые недочеты в обороне»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о том, чего он ожидает от матча 12 тура чемпионата России против московского ЦСКА.

    «Надеюсь, и дальше продолжим показывать хорошие результаты. Главное – настраиваться на положительный результат и доводить это до команды, что дает результат. Поэтому продолжаем работать в этом направлении.

    Что касается Гончаренко, то будет очень приятно его увидеть. У нас хорошие отношения и мы пожмем друг другу руки. Это будет хорошее противостояние. Результат будет зависеть от многих факторов, но все рассудит игра.

    Трудно говорить о слабых сторонах ЦСКА. ЦСКА – лидер российского футбола, играет в Лиге чемпионов. Однако у них есть некоторые недочеты в обороне, которыми постараемся воспользоваться. Но повторюсь, все покажет игра», - сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    17.10.2015 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2015, 16:25

      У конюшни нет недочётов в судейской, ага.

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