Скрипченко: «У ЦСКА есть некоторые недочеты в обороне»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко рассказал о том, чего он ожидает от матча 12 тура чемпионата России против московского ЦСКА.

«Надеюсь, и дальше продолжим показывать хорошие результаты. Главное – настраиваться на положительный результат и доводить это до команды, что дает результат. Поэтому продолжаем работать в этом направлении.

Что касается Гончаренко, то будет очень приятно его увидеть. У нас хорошие отношения и мы пожмем друг другу руки. Это будет хорошее противостояние. Результат будет зависеть от многих факторов, но все рассудит игра.

Трудно говорить о слабых сторонах ЦСКА. ЦСКА – лидер российского футбола, играет в Лиге чемпионов. Однако у них есть некоторые недочеты в обороне, которыми постараемся воспользоваться. Но повторюсь, все покажет игра», - сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».