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    Шервуд: «Уход Бентеке сравним с уходом Суареса или Бэйла»

    Главный тренер «Астон Виллы» Тим Шервуд выразил мнение, что потеря нападающего Кристиана Бентеке этим летом может серьезно сказаться на перспективах команды в вопросе выживания в английской Премьер-лиге.

    «Уход Бентеке – это абсолютно тоже самое, что уход Суареса или Бэйла. Если бы у него не была прописана сумма выкупа в контракте, мы бы не продали его даже за 100 миллионов фунтов. Он не стоит никаких денег. Никакие суммы не могут вам гарантировать выживание в английской Премьер-лиге, а этот игрок может.

    Мы избежали вылета в прошлом сезоне, но оказались худшей командой из тех, что остались в Премьер-лиге. При этом мы потеряли наших трех ключевых игроков. Это должно сказаться на нас в перспективе», - отметил Шервуд.

    Источник: Goal.com

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    17.10.2015 14:00
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