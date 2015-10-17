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    Тарханов: «В кубке будем настраиваться на победу над ЦСКА»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов рассказал о планах команды на игру 1/8 финала Кубка России против московского ЦСКА.

    «Что касается Кубка – то в отдельной игре может произойти все, что угодно. На первый план выходят самоотдача и организация игры, а также дисциплина, так что мы постараемся пройти дальше. Для того, чтобы успешно сыграть в чемпионате, нам понадобится нивелировать сильные стороны ЦСКА и сыграть креативно и нацелено в атаке, попробуем подчеркнуть их игровые слабости. Тренерский штаб готовится к этим поединкам и досконально изучает ЦСКА перед матчем в Кубке, мы будем настраиваться на победу», - заявил Тарханов.

    Полную версию интервью читайте на "Бомбардире"!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 13:46
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