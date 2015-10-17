Попов: «Во всех товарищеских матчах на сборах играли с Широковым вместе»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал мнение о том, что ему сложно ужиться на поле с другим хавбеком красно-белых Романом Широковым.

«Знаете, что хочу сказать? Еще в первых встречах — с «Уфой», «Краснодаром», ЦСКА и во всех товарищеских матчах на сборах — мы играли вместе, и думаю, что все было хорошо. Да, некоторые журналисты и специалисты считают по-другому, ну и пусть. На тренировках и во время игр у нас с Широковым получаются неплохие комбинации. Просто мы еще не настолько хорошо знаем друг друга. Уверен, что скоро заиграем лучше.

Да, мне удобнее действовать на позиции под нападающими. Но когда пришел в «Спартак», сразу сказал: «Буду играть там, куда меня определят». Рад приносить пользу команде», - рассказал Попов.