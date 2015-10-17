«Барселона» - «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция

Потерпев два поражения в последних трех матчах "Барселона", тем не менее, всего на одно очко отстает от лидера Примеры "Вильярреала". Однако качество игры каталонцев в сентябрьских матчах не впечатляло. Матч с "Райо Вальекано" - хорошая возможность для хозяев вернуться на победный путь.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Райо Вальекано". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:30, не пропустите!