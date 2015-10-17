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    Арбитр, поставивший три пенальти в ворота «Луча-Энергии», отстранен от судейства

    Департамент по судейству и инспектированию РФС отстранил арбитра Романа Чернова, назначившего три пенальти в ворота "Луча-Энергии" в матче 16-го тура первенства ФНЛ с "Волгарем", от обслуживания ближайшей игры. Отметим, что все 11-метровые были реализованы Александром Алхазовым, благодаря чему хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:1.

    В понедельник Чернов должен был работать на поединке в Нижнем Новгороде между «Волгой» и «Газовиком». Уже известно, что его заменит Тимур Арсланбеков.

    Напомним, что после матча в Астрахани главный тренер «Луча-Энергии» Олег Веретенников заявил, что Чернов ошибался в одну сторону и оскорблял на поле его подопечных.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.10.2015 10:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2015, 18:13

      А нарушения имели место или из пальца высосаны пенали?

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 17 октября 2015, 10:33

      Жаль не ходил на тот матч...

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      Рейтинг: +11561

      alex1951 17 октября 2015, 10:26

      Даже смешно,вроде как...
      Его отстранили...
      Так товарищ может поимел за это больше ,чем ему официально платят)))
      Прям .как в анекдоте- Вовочка на уроке пукнул,его выгнали...а сами остались нюхать)))
      Тем более результат зачтен! Э-ххх деятели!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > alex1951 17 октября 2015, 16:43

      Корыстный умысел не доказан, к ответственности и то лишь дисциплинарной можно привлечь лишь за низкую квалификацию, вот и отстранили. Какие претензии к деятелям?

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Aztec58 17 октября 2015, 17:12

      Большие претензии. КДК штрафует все клубы налево и направо. А если сами накосячат со своим судейским корпусом, то мол так и надо. Пусть теперь штрафуют судью + КДК выплачивает неустойку Лучу. А то совсем охренели в РФС.

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