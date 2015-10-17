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    Тарханов: «С ЦСКА сыграем 1:1»

    Советник президента "Урала" Александр Тарханов верит, что в матче 12-го тура РФПЛ с ЦСКА его команда сможет набрать очки.

    В составе ЦСКА вы провели 249 матчей, на протяжении нескольких лет были тренером этой команды, а сейчас занимаете должность советника президента «Урала». За кого будете переживать в большей степени?

    — Наверное, все-таки за "Урал", ведь я здесь работаю.Онопко, например, всю жизнь провел в «Спартаке», но сейчас занят в ЦСКА и, соответственно, болеет за армейцев. Но ЦСКА для меня, конечно, не пустой звук: помимо команд, с которыми у меня контракт, всегда переживаю именно за красно-синих.

    — Что думаете по поводу предстоящего матча?

    — Намечается хорошая игра. Лично мне интересно, насколько организованно сможет сыграть в защите «Урал» на фоне классного соперника. Причисляю екатеринбуржцев к категории команд, которые любят и умеют атаковать, но главную роль сыграет надежность в обороне. Если сзади будет порядок — появятся возможности для контратак.

    В последний раз «Урал» выигрывал у ЦСКА в 2009 году, на стадии 1/16 финала Кубка России. Не самая приятная статистика…

    — Многие не могут обыграть ЦСКА в течение длительного периода времени. В этом нет ничего страшного, тем более что «Урал» после той победы сыграл с армейцами всего четыре раза. В предыдущем сезоне мы им здорово противостояли, но пропустили на последних минутах и проиграли — 3:4. А все потому, что потеряли концентрацию, которая имеет огромное значение. Особенно это касается поединков с ЦСКА, который обладает очень хорошей атакой. В любом случае самое главное — не бояться.

    — Матч ЦСКА — «Урал» закончится со счетом…

    — 1:1.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.10.2015 10:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      фарход 17 октября 2015, 16:42

      Хрень Вам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 октября 2015, 13:16

      Мечтать не вредно,вредно не мечтать))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 17 октября 2015, 12:54

      Ага,6:6

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 октября 2015, 11:58

      1-1? Мечтатель...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 17 октября 2015, 11:54

      Уже договорились???

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