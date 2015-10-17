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    «Рубин» - «Уфа». Онлайн-трансляция

    После трети турнирной дистанции "Рубин" остается одним из претендентов на вылет. Однако календарь предстоящих встреч позволяет казанцам с оптимизмом смотреть в будущее. Матч с "Уфой" - хорошая возможность для казанцев поправить турнирное положение.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Уфа" Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 09:00
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