«Рубин» - «Уфа». Онлайн-трансляция

После трети турнирной дистанции "Рубин" остается одним из претендентов на вылет. Однако календарь предстоящих встреч позволяет казанцам с оптимизмом смотреть в будущее. Матч с "Уфой" - хорошая возможность для казанцев поправить турнирное положение.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Уфа" Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!