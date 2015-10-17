Веденеев: «Один-два мяча «Зенит» всегда забьет»

Чемпион СССР 1984 года в составе "Зенита" Сергей Веденеев оценил силы команд в матче 12-го тура РФПЛ "Кубань" -"Зенит".

"На мой взгляд, основная проблема «Зенита» в последнее время заключалась не в том, что не получалась игра в атаке. Она, может быть, и не получалась, потому что Данни был травмирован, он и сейчас еще не набрал форму. Однако тот факт, что команда, имеющая в своем составе такой набор исполнителей в обороне, пропускала большое количество мячей - главная причина этого отставания от ЦСКА. Сейчас нужно переждать этот момент, команда будет потихоньку набирать очки, пускай даже не выигрывая крупно. Если у зенитовцев в обороне будет надежно, то за счет уровня футболистов атаки, один-два мяча они забьют всегда.

Оптимальный вариант для любого соперника «Зенита» - счет 0:0. С этой точки зрения, «сине-бело-голубым» играть проще. Задача петербуржцев: выстроить игру таким образом, чтобы гасить развитие контратак соперника в зачатке. Тем самым, лишив оппонента возможности идти вперед.

Главная проблема «Кубани» сейчас - это организация игры на поле. В ситуации, когда тренеры постоянно меняются, игроки зачастую не понимают, что от них требуют наставники. При Петреску была сумасшедшая самоотдача, команда выиграла первую лигу во многом за счет этого. Потом пришел Кучук, который ставил во главу угла строжайшую дисциплину в обороне, при нем команда ходила, как часы. Сейчас «Кубани» одновременно необходима и самоотдача, и организация на поле. Это то, чего не смог дать Хохлов. Почему? Во-первых, это молодой тренер. Во-вторых, это очень интеллигентный человек, а иногда нужно воспользоваться железным кулаком, заставить игроков действовать по схеме. К тому же, будем откровенны, футболисты в «Кубани» собраны среднего уровня. Компенсировать недостаток мастерства, как все знают, можно только высочайшей дисциплиной, которой сейчас и не хватает команде", - считает Веденеев.