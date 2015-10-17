«Кубань» - «Зенит». Онлайн-трансляция

Сегодня терять очки "Зениту" никак нельзя, ЦСКА уже далеко, "Локо" также ничего не дарит соперникам, а ведь "Кубань" при Ташуеве преобразилась и явно лакомым кусочком для чемпиона не будет. Краснодарцы уже покинули зону вылета, однако сразу четыре конкурента дышат "Кубани" в спину, отставая всего на одно очко. В матче на своем поле хозяева будут далеко не безнадежны, ведь в последних трех сезонах краснодарцы стабильно отнимали очки у "Зенита".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Зенит". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!