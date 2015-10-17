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    Аленичев: «Мовсисян и Промес готовы сыграть с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев накануне матча 12-го тура РФПЛ против «Локомотива» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    — Из дубля привлекать никого не будем. У Мовсисяна и Промеса недавно были легкие повреждения, но со вчерашнего дня оба тренируются в общей группе. Они готовы на все сто процентов.

    — Что с Владимиром Гранатом? Он тренировался индивидуально.

    — Ничего серьезного. Просто сегодня дали ему немного отдохнуть.

    — Как идет восстановление Зе Луиша?

    — Планируем, что уже 21-22 октября он вернется в общую группу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2015 07:14
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