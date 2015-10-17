Аленичев: «Мовсисян и Промес готовы сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев накануне матча 12-го тура РФПЛ против «Локомотива» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

— Из дубля привлекать никого не будем. У Мовсисяна и Промеса недавно были легкие повреждения, но со вчерашнего дня оба тренируются в общей группе. Они готовы на все сто процентов.

— Что с Владимиром Гранатом? Он тренировался индивидуально.

— Ничего серьезного. Просто сегодня дали ему немного отдохнуть.

— Как идет восстановление Зе Луиша?

— Планируем, что уже 21-22 октября он вернется в общую группу.