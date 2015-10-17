ЦСКА - «Урал». Онлайн-трансляция

Армейцы пока не дают повода усомниться в своем превосходстве над соперниками, в одиннадцати матчах только дважды сыграв вничью. Матч с "Уралом" - хорошая возможность для ЦСКА, как минимум, сохранить пятиочковый отрыв от "Локомотива".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Урал". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!