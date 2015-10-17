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    «Спартак» является главным претендентом на Клейтиньо

    Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прибыл в Бразилию, где провел переговоры по трансферу нападающего "Фигейренсе" Клейтиньо. По информации Globo Esporte, вероятность, что форвард останется в бразильском клубе в 2016 году крайне мала.

    Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро, а действующий контракт форварда рассчитан до 2017 года. Напомним, интерес к Клейтиньо также проявляет и ЦСКА.

    Если переход состоится, «Фигейренсе» заработает только 10% от суммы трансфера. Оставшиеся 90% получат отец игрока, бизнесмен Жорже Машадо и еще три инвестора.

    Источник: Globo

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    17.10.2015 06:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 17 октября 2015, 10:41

      Клейтиньо а как же Дзюбиньо любовь прошла?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2015, 09:29

      Ну да Гинеру не впервой покупать игроков,судей,места в чемпионате.ЦСКА это команда которая все покупает,а не выигрывает.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Диктор 17 октября 2015, 12:51

      А кто-то и выиграть, по ходу, не мечтает, а все равно тратит.

      2
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      Рейтинг: +101

      Ver 17 октября 2015, 07:03

      Клейтиньо что, какой-то приз, чтоб на него претендовать, это он должен претендовать на попадание в ЦСКА или Спартак (хотя бы)...

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Ver 17 октября 2015, 13:08

      Если игрок хороший, то для команды будет приз от хорошей работы селекционного отдела в виде усиления атаки. Верим в талант Яровинского!

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