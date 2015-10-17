«Спартак» является главным претендентом на Клейтиньо

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов прибыл в Бразилию, где провел переговоры по трансферу нападающего "Фигейренсе" Клейтиньо. По информации Globo Esporte, вероятность, что форвард останется в бразильском клубе в 2016 году крайне мала.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро, а действующий контракт форварда рассчитан до 2017 года. Напомним, интерес к Клейтиньо также проявляет и ЦСКА.

Если переход состоится, «Фигейренсе» заработает только 10% от суммы трансфера. Оставшиеся 90% получат отец игрока, бизнесмен Жорже Машадо и еще три инвестора.