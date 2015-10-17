Ди Мария не включен в заявку на матч с «Бастией»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария пропустит встречу 10-го тура Лиги 1 с «Бастией». Накануне главный тренер парижан Лоран Блан назвал 18 человек, которые будут готовиться к игре и в их числе аргентинца не оказалось.Скорее всего, наставник «ПСЖ» решил поберечь футболиста перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 21 октября.

Также с "Бастией" по причине травм не сыграют Кевин Трапп, Давид Луис, Марко Верратти, а Блейз Матюиди пропустит встречу из-за дисквалификации.