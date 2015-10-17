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    Ди Мария не включен в заявку на матч с «Бастией»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария пропустит встречу 10-го тура Лиги 1 с «Бастией». Накануне главный тренер парижан Лоран Блан назвал 18 человек, которые будут готовиться к игре и в их числе аргентинца не оказалось.Скорее всего, наставник «ПСЖ» решил поберечь футболиста перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 21 октября.

    Также с "Бастией" по причине травм не сыграют Кевин Трапп, Давид Луис, Марко Верратти, а Блейз Матюиди пропустит встречу из-за дисквалификации.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    17.10.2015 06:11
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