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    Моуринью: «Сейчас на «Стэмфорд Бридж» все приезжают за очками»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о том, как изменилось отношение соперников к выездным поединкам против лондонцев после последних неудач подопечных португальца.

    «Одно дело ехать на стадион, где высок процент побед хозяев, а другое – ехать туда, где хозяева выиграли только один матч из последних четырех. Все это усложняет нашу задачу, потому что наличие уверенности у соперника – это важно. Я уверен, что сейчас никто не боится ехать на «Стэмфорд Бридж». Все едут сюда за очками», - говорит Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    17.10.2015 02:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 17 октября 2015, 11:42

      соперники должны туда приезжать за тем, чтобы спасать своё очко, а задача Челси не дать им этого сделать

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 17 октября 2015, 10:42

      такая же ситуация в Зените все приезжают на Петровский за очками

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 17 октября 2015, 09:32

      ну Вилла ща разобрана совсем... если и у нее не выиграют то это позорище просто...

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > dzvinka 17 октября 2015, 11:26

      это точно, если у неё не выигрывать, то у кого?

      0
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 17 октября 2015, 08:13

      Протугальца?)))

      0
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      Рейтинг: +16

      monah-10 17 октября 2015, 03:47

      Дебил.

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      Рейтинг: +25

      Оззи > monah-10 17 октября 2015, 09:05

      А то ты умная...Хех..

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