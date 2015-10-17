Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Манчини: «Мы выиграем лигу - «Манчестер Сити» выиграет»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что нынешний сезон АПЛ завершится победой «Манчестер Сити». Манчини ранее возглавлял «горожан» и до сих пор употребляет по отношению к этому клубу слово «мы».

    «Я думаю, что мы выиграем лигу – «Манчестер Сити выиграет». Я очень горд тем, что мы сделали в Манчестере, потому что нам удалось изменить ситуацию, которая не менялась много лет. Семь или восемь лет тому назад они боролись за выживание или находились в середине таблицы. В последние лет пять «Манчестер Сити» - лучшая команда АПЛ», - говорит Манчини.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2015 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 17 октября 2015, 18:36

      лишь бы поменьше травм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      salford 17 октября 2015, 10:07

      почти миллиард долларов влили в клуб. прав моуриньо когда сказал что с такими инвестициями они должны всех выносить. а они кроме двух турниров апл так ничего и не выиграли пока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 17 октября 2015, 08:13

      Три новости кряду прочел,и во всех грамматические ошибки. Браво,авторы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 17 октября 2015, 02:14

      Пффф. Ну конечно))) столько вливаний...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11