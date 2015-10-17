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    Ребров: «Кроме голов, у «Шахтера» был еще десяток контратак»

    Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал поражение в матче 11-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:3).

    «Сложно комментировать такую игру. Конечно, поздравляю «Шахтер» с заслуженной победой. Мы не выполнили план на игру. Кроме того, что пропустили три гола, «Шахтер» провел еще порядка десяти контратак, а это самое сильное, что есть в арсенале этой команды», - сказал Ребров.

    Наставник надеется, что этот матч станет хорошим уроком перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов.

    «Надеюсь, что произошедшее встряхнет нас и за счет этого мы как можно лучше подготовимся к матчу с «Челси» в Лиге чемпионов. Сегодня можно попереживать, но завтра нужно забыть эту кошмарную игру и начинать подготовку к «Челси».

    Ребров считает, что не стоит делать из этого результата трагедию.

    «С турнирной точки зрения ничего катастрофического не произошло: лучше один раз проиграть со счетом 0:3, чем три раза со счетом 0:1».

    Также тренер киевлян прокомментировал игру Андрея Ярмоленко.

    «Я не считаю, что у Ярмоленко сегодня не было стимула для игры. Он показал сегодня достаточно. Андрей — один из ведущих наших футболистов, и на него особое внимание обращает каждый наш соперник. Сегодня против Андрея постоянно действовали как минимум два игрока «Шахтера». Непросто играть в таких условиях!».

    Источник: Sports.ru

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    17.10.2015 00:08
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