Луческу: «Мы могли забить и больше»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал победу в матче 11-го тура УПЛ над «Динамо» (0:3).

«Очень высокого уровня игра получилась. Неудивительно, ведь встречались две команды, выступающие в Лиге чемпионов. Могу отметить хорошую организацию игры со стороны нашей команды. Мы попытались исключить жесткую игру верхом, что является сильным качеством «Динамо». При этом предложили сопернику быструю игру с хорошим дриблингом», - говорит Луческу.

По мнению наставника, счет мог быть и крупнее.

«Договаривались с ребятами начать игру очень мощно, и у нас это получилось. В какой-то мере, это стало, наверное, сюрпризом для «Динамо» и предопределило наше преимущество в стартовом отрезке матча. В целом, думаю, никто не сомневается в заслуженности нашей победы и закономерном счете. Мы могли забить еще больше голов. Довольны игрой своей команды».

Луческу сравнил этот матч с играми «Шахтера» в Лиге чемпионов.

«По сравнению с матчами против «Реала» и ПСЖ в Лиге чемпионов, сегодня мы были более осторожными и собранными в обороне и при этом диктовали сопернику условия в атаке. Выключили из игры Ярмоленко, а без него у «Динамо» возникают проблемы в атакующих действиях».

Также румынский специалист прокомментировал то обстоятельство, что голы забивали полузащитники, а не нападающие.

«Наша игра строится таким образом, что не обязательно игроку атаки забивать — это могут сделать и полузащитники. Но и наши нападающие часто забивали голы и становились лучшими бомбардирами чемпионата Украины. Если форвард не забивает, но правильно выполняет свои функции и помогает команде побеждать, то у меня к нему вопросов нет. По состоянию на текущий момент мы забили больше всех голов в этом чемпионате. От нашего атакующего стиля мы не отказываемся ни в одном из матчей».

Луческу считает, что его команда достойно ответила своей игрой на критику.

«Не понравились высказывания некоторых людей накануне сегодняшнего поединка, что мы слабее «Динамо». Думаю, сегодня мы подтвердили свою силу. И, конечно, я доволен результатом».