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    ФИФА проверит честность назначения Германии страной-хозяйкой ЧМ-2006

    ФИФА собирается начать собственное расследование по поводу информации о том, что Германия получила право на проведение чемпионата мира 2006 года с помощью подкупа членов исполкома.

    Напомним, немецкие СМИ опубликовали сведения, гласящие, что был создан тайный фонд в размере около 6,5 миллионов долларов, средства которого предназначались для обеспечения необходимого количества голосов в пользу Германии на выборах страны-хозяйки ЧМ-2006.

    ФИФА называет эту информацию «серьезными обвинениями» и заявляет о своем намерении провести независимое расследование.

    Источник: ФИФА

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    16.10.2015 22:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 16 октября 2015, 22:30

      Признают виновными, дисквалифицируют на пару чемпионатов Европы и мира, создадут прицидент, лишат Россию и Катар чемпионатов.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Добрый Бобер 17 октября 2015, 02:27

      Исключить Германию, что бы создать прецедент?))) Ты переоцениваешь важность футбольной России)) Королевой ради пешки не жертвуют

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      Рейтинг: +7

      Agvan > астраханец 17 октября 2015, 03:33

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