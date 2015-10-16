Мини-футбол. «Динамо» разгромило «Прогресс», «Дина» разошлась миром с «Сибиряком»

Подмосковное «Динамо» без особых проблем расправилось в первом матче седьмого тура Суперлиги. Дублями отметились Фернандиньо и Фернандао. Столичная «Дина» на своем паркете сыграла вничью с новосибирским «Сибиряком».

Чемпионат России. Суперлига. 7-й тур. Первые матчи

Динамо (Московская область) – Прогресс (Глазов) – 9:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Фернандиньо, 4. 2: - Разуванов, 6 (в свои ворота). 3:0 – Будин, 9 (в свои ворота). 4:0 – Сергеев, 10. 4:1 – Руженцев. 5:1 – Фернандао. 6:1 – Сучилин, 30. 7:1 – Нугуманов, 33. 8:1 – Фернандиньо, 47. 9:1 – Фернандао, 49.

Дина (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 26. 1:1 – Сими Сайотти, 35. 2:1 – Эскердинья, 37. 2:2 – Кудзиев, 39.

Ухта – Новая генерация (Сыктывкар) – 5:7 (2:5)

Голы: 0:1 – Кейруш, 2. 0:2 – Мариньо, 12. 0:3 – Кейруш, 15. 0:4 – Прокушев, 19. 1:4 – Дунец, 21. 2:4 – Костюков, 22. 2:5 – Талес, 25 (с пенальти, 10м). 2:6 – Талес, 27 (с пенальти, 6м). 3:6 – Гордюков, 38. 4:6 – Максимов, 43. 4:7 – Талес, 43. 5:7 – Смирнов, 45.