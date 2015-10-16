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    РФС договорился о товарищеском матче сборной в ноябре

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что с одной из национальных команд достигнута договоренность о товарищеском матче сборных в ноябре. Ранее сообщалось, что сборная России проведет в ноябре товарищескую встречу.

    «Что касается соперника по товарищескому матчу в ноябре, то мы уже достигли принципиальной договоренности с одной сборной и сейчас ожидаем официального подтверждения», - рассказал Мутко.

    Также чиновник озвучил сроки, в которые состоится заседание исполкома РФС.

    «До конца года исполком РФС обязательно соберется. Заседание состоится в ноябре».

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2015 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      monah-10 17 октября 2015, 03:46

      С Македонией сыграют.

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