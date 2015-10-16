РФС договорился о товарищеском матче сборной в ноябре

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что с одной из национальных команд достигнута договоренность о товарищеском матче сборных в ноябре. Ранее сообщалось, что сборная России проведет в ноябре товарищескую встречу.

«Что касается соперника по товарищескому матчу в ноябре, то мы уже достигли принципиальной договоренности с одной сборной и сейчас ожидаем официального подтверждения», - рассказал Мутко.

Также чиновник озвучил сроки, в которые состоится заседание исполкома РФС.

«До конца года исполком РФС обязательно соберется. Заседание состоится в ноябре».