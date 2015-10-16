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    Ширко: «Половина матчей «Спартака» получаются зрелищными»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко поделился своими впечатлениями от игры красно-белых под руководством Дмитрия Аленичева, возглавляющего команду с этого сезона.

    «Идеи Аленичева пока дают результат, но команда строится заново, и рано прослеживать какие-то закономерности. Многое еще будет меняться. К чему это приведет, станет ясно ближе к весне. Половина матчей «Спартака» получаются зрелищными.

    Большой плюс и в том, что поединки с немотивированными соперниками, где игра лишена красоты, тоже приносят очки. Пусть тяжело, пусть перевес лишь в один мяч, но на данном этапе этого хватает для победы. Вот команда и идет наверху. Место в зоне еврокубков – цель, скорее, промежуточная. Думаю, многих, в том числе клубное руководство, устроит, если «Спартак» уже в нынешнем сезоне завоюет медали», - отметил Ширко.

    Источник: УЕФА

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    16.10.2015 18:44
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