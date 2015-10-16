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    Моуринью подаст апелляцию на штраф и условную дисквалификацию

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не согласен с решением футбольной ассоциации Англии наложить на него штраф размером в 50 тысяч фунтов и условно дисквалифицировать на один матч. Сообщается, что португалец намерен подать апелляцию.

    «Я получил решение ассоциации, тщательно изучил его и решил подать апелляцию. В первую очередь я должен быть честен перед самим собой. Сейчас самый подходящий момент, чтобы перестать высказывать свое мнение и не говорить ничего более того, что я уже сказал», - заявил специалист.

    Решение наказать Моуринью было мотивировано его комментариями о судействе после игры прошлого тура чемпионата Англии, в которой «Челси» уступил дома «Саутгемптону» (1:3).

    Источник: Guardian.com

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    16.10.2015 18:16
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