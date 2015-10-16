Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бенитес: «Есть люди, которые хотят дестабилизировать «Реал»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о плохой атмосфере внутри команды.

    «Есть люди, которые не хотят, чтобы дела мадридского «Реала» шли хорошо, которые хотят нас дестабилизировать. Истории о спорах и скандалах в команде возникают из ничего, распространяются и могут смутить даже самых стойких болельщиков «Реала». Люди верят ложные вещи.

    В команде очень хорошая атмосфера, и игроки чувствуют себя прекрасно. Мы должны действовать вместе, и они знают это, мы сконцентрированы на наших целях», - сказал Бенитес.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Барсучки 16 октября 2015, 21:38

      и Майкл Эссен тожа так сказал когда играла в Лионе его переход в Челси сорвалься тогда Эссен тоже рассказаль что хочет перейти в Челси и не играю в реале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Барсучки 16 октября 2015, 21:35

      2 года назад в своих интервью Бенитес рассказал что никогда не возглавить реал почему Перес его пригласиль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 16 октября 2015, 20:55

      какой же дурак тебя поставил у руля Реала

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11