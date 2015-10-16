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    Бышовец: «Локомотив» - фаворит дерби»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о предстоящем матче 12 тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Думаю, «Локомотив» — фаворит предстоящего дерби. На сегодняшний день железнодорожники представляют собой очень сбалансированную команду. Главное, у «Локомотива» есть ярко выраженные лидеры: и в обороне, и в воротах, и атаке. Считаю, что «Спартак» испытывает определенные проблемы в обороне. Что касается игры красно-белых впереди, то последние матчи Попов проводит на очень хорошем уровне. Но у «Спартака» практически обескровлена атака. Под вопросом, будет ли играть Промес, точно не поможет команде Зе Луиш. Этот момент дает большое преимущество «Локомотиву». Думаю, этот фактор будет решающим. Самедов, Касаев и Ниассе на сегодняшний момент футболисты, которые доминируют в каждом матче и влияют на результат. Их игра разнообразна.

    Можно говорить о том, что турнирное положение железнодорожников на текущий момент обусловлено тем, что команда прошла путь наименьшего сопротивления. Сейчас у москвичей будут матчи, которые станут критерием, насколько амбиции соответствуют возможностям. Гости будут контролировать ход игры в дерби. «Локо» ближе к победе в этом матче», - считает Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2015 17:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 16 октября 2015, 20:29

      Верим в Спартачок(((

      -1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 16 октября 2015, 20:27

      В дерби не бывает фаворитов на то и дерби. Ну а матч будет супер обе команды на ходу и на эмоцианальном подъеме. У Локо удачная серия у Спартака стадион всем сердцем за Локо и желаю положительного результата ну а в общем хочется хорошего футбола и достойной игры от двух команд.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > LOKOShamilLOKO 16 октября 2015, 22:00

      Братан, ты хоть иногда запятые расставляй, три раза перечитывал твой коммент)

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      Рейтинг: +20

      azar800 16 октября 2015, 19:39

      шансы 50 на 50

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 октября 2015, 18:52

      И Всё-таки в таких матчах трудно что-нибудь предугадать.

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