Бышовец: «Локомотив» - фаворит дерби»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о предстоящем матче 12 тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

«Думаю, «Локомотив» — фаворит предстоящего дерби. На сегодняшний день железнодорожники представляют собой очень сбалансированную команду. Главное, у «Локомотива» есть ярко выраженные лидеры: и в обороне, и в воротах, и атаке. Считаю, что «Спартак» испытывает определенные проблемы в обороне. Что касается игры красно-белых впереди, то последние матчи Попов проводит на очень хорошем уровне. Но у «Спартака» практически обескровлена атака. Под вопросом, будет ли играть Промес, точно не поможет команде Зе Луиш. Этот момент дает большое преимущество «Локомотиву». Думаю, этот фактор будет решающим. Самедов, Касаев и Ниассе на сегодняшний момент футболисты, которые доминируют в каждом матче и влияют на результат. Их игра разнообразна.

Можно говорить о том, что турнирное положение железнодорожников на текущий момент обусловлено тем, что команда прошла путь наименьшего сопротивления. Сейчас у москвичей будут матчи, которые станут критерием, насколько амбиции соответствуют возможностям. Гости будут контролировать ход игры в дерби. «Локо» ближе к победе в этом матче», - считает Бышовец.