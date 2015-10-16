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    Смольников, Кришито, Файзулин и Гарай не полетели на игру с «Кубанью»

    Сегодня петербургский «Зенит» в составе 20 футболистов вылетел в Краснодар на игру 12 тура чемпионата России с «Кубанью». Защитники Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эсекьель Гарай и полузащитник Виктор Файзулин остались в Санкт-Петербурге и продолжат индивидуальную подготовку в «Газпром»-тренировочном центре по решению тренерского и медицинского штаба команды, сообщает источник.

    Заявка питерцев на игру выглядит следующим образом:

    Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Малафеев.

    Защитники: Анюков, Нету, Ломбертс, Вяткин, Богаев.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Витсель, Юсупов, Ткачук, Зинков, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Халк, Данни.

    Нападающие: Долгов, Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.10.2015 16:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      azar800 16 октября 2015, 20:42

      Конечно зачем им лететь на Кубань ведь они для пропаганды футбола в России куплены

      -1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 16 октября 2015, 20:08

      Интересно, какая схема будет
      С 3 защитниками, видимо

      3
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ > MrVanes-Zenit 16 октября 2015, 20:48

      Однозначно!...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 16 октября 2015, 17:35

      Приходится молодежь подтягивать. Если в чемпе может прокатить, то в ЛЧ не факт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ > richi 16 октября 2015, 20:26

      Молодёжь Необходимо наигрывать! Это-будущее...!

      1
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