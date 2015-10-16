Смольников, Кришито, Файзулин и Гарай не полетели на игру с «Кубанью»

Сегодня петербургский «Зенит» в составе 20 футболистов вылетел в Краснодар на игру 12 тура чемпионата России с «Кубанью». Защитники Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эсекьель Гарай и полузащитник Виктор Файзулин остались в Санкт-Петербурге и продолжат индивидуальную подготовку в «Газпром»-тренировочном центре по решению тренерского и медицинского штаба команды, сообщает источник.

Заявка питерцев на игру выглядит следующим образом:

Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Малафеев.

Защитники: Анюков, Нету, Ломбертс, Вяткин, Богаев.

Полузащитники: Хави Гарсия, Витсель, Юсупов, Ткачук, Зинков, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Халк, Данни.

Нападающие: Долгов, Дзюба.