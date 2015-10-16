Смольников, Кришито, Файзулин и Гарай не полетели на игру с «Кубанью»

Конечно зачем им лететь на Кубань ведь они для пропаганды футбола в России куплены
Сегодня петербургский «Зенит» в составе 20 футболистов вылетел в Краснодар на игру 12 тура чемпионата России с «Кубанью». Защитники Игорь Смольников, Доменико Кришито, Эсекьель Гарай и полузащитник Виктор Файзулин остались в Санкт-Петербурге и продолжат индивидуальную подготовку в «Газпром»-тренировочном центре по решению тренерского и медицинского штаба команды, сообщает источник.
Заявка питерцев на игру выглядит следующим образом:
Вратари: Лодыгин, М. Кержаков, Малафеев.
Защитники: Анюков, Нету, Ломбертс, Вяткин, Богаев.
Полузащитники: Хави Гарсия, Витсель, Юсупов, Ткачук, Зинков, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Халк, Данни.
Нападающие: Долгов, Дзюба.