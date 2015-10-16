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    Руководство «Динамо»: «На этот сезон никаких целей ставить не будем»

    Председатель совета директоров московского «Динамо» Василий Титов рассказал о том, что клуб не ставит перед собой никаких турнирных целей на этот сезон.

    «В "Динамо" происходит серьезное обновление. Я считаю, что Андрей Кобелев на своем месте как тренер, он понимает задачу. Он понимает, что у команды непростые финансовые времена. Мы сделаем все, чтобы со следующего года уже в полной мере соответствовать финансовому fair play. Андрей, как и все управленческие члены команды, эту задачу знает. Мы добьемся этого результата! На этот сезон никаких целей ставить не будем. Я не хочу гадать на кофейной гуще.

    Команда должна сформироваться. Появилась молодежь, хорошо, что есть сильный костяк. Хотелось бы отметить Игоря Денисова, Александра Кокорина, Юрия Жиркова», - сказал Титов.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2015 16:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81

      Любер 16 октября 2015, 23:09

      А как же сохранение места в премьер лиге? Это ли не задача?

      0
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 16 октября 2015, 20:38

      кокорин в этом списке лишний,уже давно!!!

      0
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      Рейтинг: +16

      slipoi 16 октября 2015, 17:15

      С такими проблема я считаю, что Динамо очень достойно себя ведет и борется. А что дальше будет - посмотрим

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 октября 2015, 17:03

      В сопровождении машин с мигалками, с помпой въедут в ФНЛ!

      -2
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