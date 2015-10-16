Кечинов: «Спартак» может обыграть «Локомотив» за счет хорошего настроя»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими ожиданиями от игры красно-белых против столичного «Локомотива» в 12 туре чемпионата России.

«Спартак» может обыграть «Локомотив» за счет хорошего настроя. Кроме того, наши болельщики будут гнать красно-белых вперед. Думаю, у обеих команд нет ярко выраженных игроков, которые могут в одиночку обыграть соперника. Но в данный момент стоит уповать на хорошие комбинации, командные взаимодействия. Сейчас сложно в одиночку что-то сделать, так как есть большая плотность.

Безусловно, «Спартаку» стоит опасаться Миранчука и Касаева в этом матче. Но их нельзя отнести к футболистам, способным в одиночку решать исход матча. В моем понимании это умеет делать Месси. Ставлю на победу «Спартака» со счeтом 1:0», - сказал Кечинов.