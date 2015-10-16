Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кечинов: «Спартак» может обыграть «Локомотив» за счет хорошего настроя»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими ожиданиями от игры красно-белых против столичного «Локомотива» в 12 туре чемпионата России.

    «Спартак» может обыграть «Локомотив» за счет хорошего настроя. Кроме того, наши болельщики будут гнать красно-белых вперед. Думаю, у обеих команд нет ярко выраженных игроков, которые могут в одиночку обыграть соперника. Но в данный момент стоит уповать на хорошие комбинации, командные взаимодействия. Сейчас сложно в одиночку что-то сделать, так как есть большая плотность.

    Безусловно, «Спартаку» стоит опасаться Миранчука и Касаева в этом матче. Но их нельзя отнести к футболистам, способным в одиночку решать исход матча. В моем понимании это умеет делать Месси. Ставлю на победу «Спартака» со счeтом 1:0», - сказал Кечинов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11