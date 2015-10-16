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    Карадениз: «Были более выгодные предложения из России и Турции, но я всегда отказывался»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал о причинах, по которым не покидает Казань и остается верным своему клубу.

    «Мои первые чемпионства были здесь в Казани. Двое моих детей родились здесь, и когда я сюда приехал, у меня не было никаких проблем с адаптацией. Никогда не было проблем с едой, с религией — в Казани очень много мечетей, и я могу жить здесь примерно также, как и у себя на родине. Через какое-то время в Казани я полюбил город и жителей. А свои команды всегда любил. Татарский и турецкий народы близки друг другу, языки в чем-то похожи. И когда я приехал сюда, мы всегда боролись за высокие места, отлично играли в еврокубках и очень многое выиграли. Еще я видел, как люди относились ко мне. Это очень важно, когда ты приезжаешь в другую страну и видишь, что к тебе относятся очень тепло — это приятно. Когда в чужой стране к тебе относятся, как к своему, по-доброму, то это сказывается и на твоем отношении. Моя семья тоже полюбила Казань, дети привыкли к городу и стране. А в этом году вся моя семья переехала Казань.

    Были предложения и из России, и из Турции. Я мог заработать больше, чем в Казани, но всегда отказывался. Хочу что-то оставить здесь после себя. И еще в «Рубине» есть какое-то понимание. Знаете, есть клубы из Москвы и Санкт-Петербурга, и мы им даем о себе знать, что тоже являемся силой в России. И мы это им показывали на поле много раз. Это когда-то меня привлекло, и поэтому я остался здесь. Когда ты выходишь на поле и видишь, что тебя боится соперник, — это дает особый кайф.

    Планирую ли остаться в Казани после завершения карьеры? Пока рано об этом говорить. Есть много факторов и не все зависит лишь от меня. От клуба должна исходить какая-то инициатива. Также мне нужно обсудить все с семьей, прежде чем принимать какое-то решение. Иногда я думаю о своей карьере и понимаю, что чемпионства выигрывал только в «Рубине». Поэтому хочу выиграть с «Рубином» что-то уже не в качестве игрока в другой должности — но это пока лишь размышления. Я никогда не думал уходить из «Рубина». Клуб стал моей жизнью. Если вдруг уйду, то «Рубин» все равно навсегда останется в моей душе», - поделился Карадениз.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.10.2015 15:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 18 октября 2015, 00:15

      Респект ему от всех болел Рубина, и с предыдущими коментами согласен на все 100!)

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 17 октября 2015, 18:22

      ...очень уважаю этого янычара!!!( не в обиду сказано) По больше бы таких игроков было в Рубине,и в сборной не помешало бы.

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 16 октября 2015, 20:38

      Уважаю Гёка, вот пример для подражания всем легионерам. Он всегда работает, не ленится, не болтает о тренерах, партнерах или клубах в которые он мечтает попасть, помогает молодым футболистам. Приятно видеть таких ребят как он, Рахимич, Сесар Навас, Пеев

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