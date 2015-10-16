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    Аленичев: «Вряд ли в дерби кто-то преподнесет сюрприз»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал понять, что игра с «Локомотивом» в 12 туре чемпионата России для него не будет носить особенный характер.

    «Ничего сверхпринципиального нет. Учитывая таблицу, мы уступаем четыре очка, и хотелось бы этот отрыв сократить. С Игорем Черевченко мы хорошо знакомы, учились в ВШТ вместе. Команды досконально друг друга знают, сюрпризов вряд ли кто-то преподнесет. Кто будет в лучшем состоянии – тот и выиграет. Плюс у кого будет удача.

    Есть ли трудности после матчей сборных? Увидев ребят, особенно российских, которые приехали с хорошим настроением, я рад был их видеть. Особенно те, кто участвовал в решающей игре – Комбаров, Широков. Думаю, их положительный настрой нам в воскресенье должен помочь», - отметил Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2015 15:34
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