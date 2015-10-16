Аленичев: «Вряд ли в дерби кто-то преподнесет сюрприз»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал понять, что игра с «Локомотивом» в 12 туре чемпионата России для него не будет носить особенный характер.

«Ничего сверхпринципиального нет. Учитывая таблицу, мы уступаем четыре очка, и хотелось бы этот отрыв сократить. С Игорем Черевченко мы хорошо знакомы, учились в ВШТ вместе. Команды досконально друг друга знают, сюрпризов вряд ли кто-то преподнесет. Кто будет в лучшем состоянии – тот и выиграет. Плюс у кого будет удача.

Есть ли трудности после матчей сборных? Увидев ребят, особенно российских, которые приехали с хорошим настроением, я рад был их видеть. Особенно те, кто участвовал в решающей игре – Комбаров, Широков. Думаю, их положительный настрой нам в воскресенье должен помочь», - отметил Аленичев.